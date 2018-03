Mabel Lozano se rejuvenece la vagina

La presentadora ha confesado que se ha sometido a un rejuvenecimiento vaginal por prevención. "Si nos hacemos láser para borra nuestras arrugas, ¿por qué no también para rejuvenecer nuestra zona íntima?", ha afirmado Mabel Lozano (50) en una entrevista en la que también ha hablado del movimiento feminista del 8 de marzo.

La modelo se ha mostrado muy crítica con la forma de tratar el tema de la menopausia en la sociedad: "Si nos hacemos el láser o nos ponemos 'botox' en el rostro para vernos más jóvenes, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestra zona íntima?. Millones de mujeres sufren en silencio problemas que afectan a su salud ginecológica y también a su autoestima, pero sigue siendo un tema tabú", desvelaba a ABC.

La ex modelo ha revelado la experiencia que ella misma vivió con sus amigas: "Yo tengo 50 años y menopausia, y cuando llegó el momento hice un chat con mis amigas que se llamaba 'hormonas al pil-pil' para hablar de sus consecuencias, pero no les gustó mucho porque les hacía sentirse mayores. Y es que estas disfunciones no se hablan ni se tratan porque se consideran una consecuencia inevitable de los partos o la menopausia y es un error. Pueden llegar a tener consecuencias físicas (dolor, ardor o incontinencia) y psicológicas que repercuten negativamente, en el día a día de quienes la padecen, así como en sus relaciones de pareja".

Respecto a su relación con su marido Eduardo Campoy (63), ha confesado que "es maravilloso" y que ambos están volcados "en el trabajo y los hijos, pero que hay que sacar tiempo para estar con la pareja".

Precisamente sobre qué opina su marido sobre el rejuvenecimiento, ha respondido rotunda: "Olvidaos de hacerlo por vuestras parejas. Hacedlo por vosotras. Yo me siento joven y estoy en un momento magnífico de mi vida y quiero tener esa misma juventud y calidad de vida íntimamente", ha aclarado.

Asimismo ha recalcado el derecho de la mujer de tomar sus decisiones, recordando una de las pancartas de la manifestación del Día de la Mujer: "Como rezaba una pancarta que llevaba una mujer ya mayor durante la manifestación del 8M: 'Lo que yo no he tenido, que lo tengáis vosotras'".

En la actualidad, Mabel Lozano rueda un documental sobre la explotación de las mujeres, contado en primera persona por uno de los grandes representantes de la lucha contra la trata de mujeres blancas.