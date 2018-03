Meghan Markle: se filtran sus imágenes en topless

La prometida del príncipe Enrique vuelve a estar el centro de la polémica. Esta vez por unas supuestas fotografías suyas en las que aparece vestida únicamente con una braguita de bikini blanca que cubre sus partes íntimas, dejando al descubierto sus pechos. Las imágenes se han hecho en virales en apenas unas horas.

Faltan dos meses para que se convierta en la duquesa de Sussex y Meghan Markle (36) ha acaparado todos los titulares por unas imágenes filtradas en las que aparece en topless, en un intento de fotografiarse junto a una amiga de espaldas a la cámara. Al parecer, la cámara se disparó antes de que Markle se diese la vuelta y la fotografió de cara con los pechos al descubierto mientras programaba el disparo.

Las instantáneas han corrido como la pólvora por las redes sociales, donde además los internautas han señalado que se trata de la verdadera Meghan por un lunar que tiene en el labio.

So the future princess #MeganMarkle has naked pictures leaked pic.twitter.com/nePq0AUeYG