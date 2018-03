María Suelves y Claudio Montes se separan tras 24 años de relación

La diseñadora y el empresario argentino han puesto punto y final a una relación que ya duraba 24 años. Al parecer viven separados desde hace dos meses y mantienen un contacto amable y cordial por la hija que tienen en común, Victoria Eugenia, de 23 años.

La separación entre María Suelves y Claudio Montes ha sido muy discreta. La última vez que aparecieron juntos en público fue en la entrega de premios de la revista Marie Claire, que se celebró en el Florida Retiro el pasado mes de diciembre. Acudieron a la fiesta juntos y nada hacía presagiar que continuarían su vida por separado sólo dos meses después.

María es muy conocida en el mundo de la moda, ya que diseña desde hace más de 30 años. Tiene su propia firma, Mix&Match by MS, y colabora desde hace 25 años con el Corte Inglés. Hija de los marqueses de Tamarit, Juan Selves y Victoria Eugenia de Figueroa y Borbón, en 1981 se casó con el marqués de Villaverde, Francis Franco. De este matrimonio nacieron sus dos hijos mayores, Francisco José y Juan José Franco Suelves. Aunque se divorciaron en 1992, la relación con su ex sigue siendo buena y también con la familia Franco: "Adoro a toda mi familia política", dijo hace un tiempo.