El susto de Cristiano Ronaldo: uno de sus mellizos acaba en Urgencias

Georgina Rodríguez (23) acudió este jueves al servicio de Urgencias de un conocido hospital madrileño con uno de los mellizos de Cristiano Ronaldo (33). Entró en el recinto con semblante serio y preocupado y tras unas horas en el interior regresó a casa mucho más tranquila.

La pareja del futbolista ejerce de madre de sus cuatro hijos, aunque biológicamente sólo lo es de la más pequeña, Alana Martina. No obstante, parece que Georgina los quiere a todos por igual y se preocupa por ellos como si fueran sus propios niños. Por eso, este jueves se encargó de acompañar a uno de los mellizos al servicio de urgencias de un conocido hospital madrileño. No lo hizo sola. A pesar de que no había rastro de Cristiano Ronaldo, Gio estuvo acompañada por uno de los mejores amigos del portugués y también por una de las niñeras que les ayudan en casa con la crianza de los bebés.

Tal y como muestran las imágenes de Europa Press, Georgina entró en el centro visiblemente preocupada y sin quitarle ojo al pequeño, que descansaba en su carrito. Horas después, abandonó el hospital mucho más tranquila y nada más entrar en el coche se encargó de enviar mensajes a través de su teléfono móvil, probablemente para tranquilizar al padre de la criatura. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Cristiano posó con todos sus niños en las redes sociales unas horas después por una buena causa: apoyar la campana Save the children.