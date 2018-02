Cristina Cifuentes, furiosa: "Granados es un mezquino y un machista"

La declaración judicial del ex secretario general del PP en Madrid han levantado ampollas en el ámbito político y también el personal. Granados afirmó este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid había mantenido una relación íntima con su antecesor, Ignacio González, y ella no está dispuesta a dejarlo correr.

"Voy a presentar una querella contra Francisco Granados, un presunto delincuente que ha estado más de dos años en la cárcel, y que hoy ha hecho unas declaraciones llenas de falsedades que suponen un grave atentado contra mi persona. Espero que actúe la justicia". Así de clara y contundente se ha mostrado Cristina Cifuentes en Instagram, donde ha anunciado que tomará medidas legales contra Francisco Granados por las declaraciones que realizó este lunes.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, casada y madre de dos hijos, considera que las palabras del ex secretario general del PP en Madrid "son muy machistas" y que ella está esperando "a que salgan en mi defensa todas las feministas que se escandalizan cuando es contra ellas", tal y como ha asegurado en COPE. "No se puede ser más mezquino que el señor Granados, aunque nada de lo que diga me sorprende. Va a ser juzgado por delitos gravísimos y quiere diluir responsabilidades".

Cifuentes también ha hablado sobre las campañas de financiación del PP: "Yo me dedicaba a organizar y trabajar con los compañeros, nada más allá de eso". Y ha añadido: "Doy por hecho que el tripartito de oposición me llevará a comparecer. Espero que mi acuerdo con Ciudadanos no se vea afectado".