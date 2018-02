Las Spice Girls aceptan reunirse por 50 millones de libras

Ya es oficial. Ha sido difícil, pero las Spice Girls han aceptado una nueva reunión seis años después de su estelar aparición en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Eso sí, con un buen cheque mediante.

Según ha publicado el diario británico The Sun, cada una de las integrantes de la banda femenina que triunfó en los años 90 cobrará 10 millones de libras. El pago incluye su compromiso de participar en un programa de la televisión china, un concurso musical y la grabación de un álbum de grandes éxitos.

La reunión costará un total de 50 millones de libras, por tanto, y servirá para volver a alimentar el furor por Mel C, Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell (ahora Horner, de casada) y Emma Bunton.

Eso sí, el cheque no es en blanco y algunas de las estrellas han impuesto sus condiciones. La más llamativa, la de Victoria Beckham, que no tendrá que cantar. La 'posh spice' no tiene buenos recuerdos de sus actuaciones, y su vida se alejó pronto de la música para reconvertirse en diseñadora de moda una vez el grupo de disolvió.