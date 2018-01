Ágatha Ruiz de la Prada, fotografiada con Eduardo Zaplana, al que conoció gracias a Pedro J. Ramírez

La diseñadora salió a cenar con el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo de Aznar. A sus 61 años, Zaplana se encuentra formalmente retirado de la política, y bastante recuperado de una dura enfermedad que le atacó pero de la que se ha podido defender con éxito. Su velada con la ex mujer de Pedro J. Ramírez tuvo lugar en La Manduca de Aazagra, un asador situado en la calle Sagasta de Madrid.

"No tengo novio, si lo tuviera lo diría", explicaba la ex de Pedro J. Ramírez el pasado sábado en Televisión. Sin embargo, la aristócrata sí admitió que desde que se ha divorciado sale mucho y se divierte. A Eduardo Zaplana, cuatro años mayor que ella, le conoció gracias a su ex. Ambos cenaron como buenos amigos y fueron fotografiados tras la velada en la puerta del céntrico establecimiento que eligieron para su encuentro. Una cosa es no practicar sexo, como asegura la propia Ágatha públicamente, y otra no tener necesidades fisiológicas tan interesantes como cenar, incluso siendo Grande de España.

Eduardo Zaplana está casado y tiene dos hijas. Un tercer hijo falleció en 2011 a causa de una enfermedad que padecía desde que nació. Tras su experiencia en la política y como tantos otros ex cargos, se ha pasado a la empresa privada, en concreto a Telefónica, donde, según se ha publicado, cobra en torno a un millón de euros al año.

Eduardo Zaplana presidió la Generalitat entre 1.995 y 2002, más tarde ocupó asumió entre otros el cargo de ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de Aznar. Salpicado por la corrupción que asola su partido, tras la publicación sobre sus conversaciones con el ex presidente madrileño Ignacio González, en noviembre de 2017 los medios se hicieron eco de un comunicado en que el Zaplana defendía su derecho al honor y su intimidad.