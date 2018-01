Pau Donés: "Tengo el cáncer dormido"

El vocalista de la banda Jarabe de Palo ha estado en una rueda de prensa en Quito, donde ofrece este sábado un concierto junto al colombiano Manuel Medrano. Allí, Pau Donés (51) ha confesado que ahora se encuentra bien de salud y que el cáncer es "como un catarro mal curado" en comparación con el fallecimiento de su madre cuando él tenía 16 años.

"Estoy bien" aseguró ante la prensa: "No tengo tumores, los marcadores tumorales también están a cero, que eso en cáncer quiere decir que, aunque tenemos la enfermedad, porque el cáncer es algo que no se cura, la enfermedad está dormida. A los enfermos de cáncer, cuando tenemos pelo se nos ve bien".

Además, el cantante ha asegurado que anímicamente está bien: "El cáncer en mi vida está siendo como una anécdota más, algo poco importante. Desde que naces te empiezas a morir. Es una frase un poco dura, pero es así", ha insistido Pau Donés antes de añadir que el tema del cáncer se lo ha tomado como un reto, no como una lucha, pues no le gusta pelearse con nada ni con nadie, sino convivir y llevar la vida lo más normal posible.

Por otra parte, el artista ha hablado de su madre, que era artista, y que ha afirmado que fue la causante de que él sea músico y de que se haya decantado por el tipo de música que interpreta. El suicidio de su madre, cuando él tenía 16 años, fue un golpe fortísimo para Donés. Le obligó a madurar a temprana edad y a asumir responsabilidades que hasta entonces no tenía. "El cáncer ha sido, más que otra cosa, un catarro mal curado al lado de lo que significa perder una madre en esas circunstancias", ha confesado.

"De la noche a la mañana, pasé de ser un adolescente idiota con 16 años, que me pensaba que me iba a comer el mundo, que sabía todo, que mis padres no sabían nada... de golpe a ser de madre, padre de mis hermanos y afrontar la vida con una responsabilidad que nunca había tenido y eso me hizo muy fuerte", ha afirmado. Por último, ha añadido que fue en ese momento cuando le perdió "el miedo a la vida, de un día para el otro".