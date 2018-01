Carmen Lomana: "Puigdemont es un fantoche"

La socialité es ya una habitual en la semana de la moda de Madrid y no se pierde ni un desfile. Este jueves acudió al de Jorge Vázquez, donde compartió front-row con Eugenia Ortiz, Cari Lapique, Carla Goyanes y Begoña García Vaquero. Opinó sobre la actualidad social y política sin pelos en la lengua: "No me gusta Puigdemont".

Carmen Lomana (69) lo tiene claro: "Yo soy española y no me cae bien, me parece que está haciendo unas fantochadas y unas cosas que está desprestigiando, no solo a él, sino a todo el proceso catalán". Y añade: "No tendrían que haberle dejado que se marchara, debería estar en la cárcel con su compi Junqueras. Yo no sé por qué siempre termino dando un mitin político".

La empresaria también opinó sobre una de las noticias más importantes de la pasada semana, la supuesta depresión de la infanta Cristina: "No, no es cierto que esté deprimida. A lo mejor si Iñaki termina en la cárcel, puede ser, pero ahora no".

Además, aprovechó la ocasión para arremeter de nuevo contra una de sus enemigas televisivas más polémicas: Chabelita. La hija de Isabel Pantoja, que también ha sido noticia por sus problemas con los socios de la empresa textil Sissy, sigue siendo una interesada a los ojos de Lomana: "No sabía que tenían camisetas. Ella se tiene que buscar la vida, el único activo que tiene en su vida es su madre. Si no funciona el negocio la veo marchándose a Perú, cogiendo el avión".