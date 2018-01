Cibeles arranca con polémica: Alba Carrillo contra los diseñadores

Este miércoles arranca la Fashion Week con polémica. Coincidiendo con esta importante cita en las pasarelas, la ex mujer de Feliciano López atacó duramente a la industria de la moda desde el programa de Risto Mejide. Sus polémicas declaraciones han sido contestadas por los diseñadores, que se han defendido de las acusaciones y la han acusado de mentirosa. Sin embargo, otra modelo, Noelia López (31), enemiga de Carrillo en el pasado, ha apoyado la versión de la ex concursante de Supervivientes.

Este pasado domingo, Alba Carrillo (31) confesó las artimañas que utilizan las modelos para cumplir con el índice de masa corporal: "Te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua Una incoherencia más del mundo de la estética y la belleza". Además, Alba contó su experiencia en el desfile de la capital española: "Hay una doble moral en la Madrid Fashion Week (antes llamada 'Pasarela Cibeles'), por ejemplo, tienes que dar un peso, el IMC, pero si das ese peso no cabes en la ropa de los diseñadores".

Las declaraciones de Carrillo han sido sorprendentemente apoyadas por Noelia López, con la que coincidió en Supermodelo 2007: "Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alba. Las modelos se ponían plomo, incluso en el pelo, y bebían mucha agua. Pero eso no lo sabía la organización, eso era cosa de la modelo porque temía no llegar al peso".

Los modistos, no obstante, han salido al paso de estos testimonios y han negado la mayor: "Es mentira lo que ella dice, lo podemos asegurar", ha dicho Modesto Lomba a OK Diario al conocer lo que dijo Alba. "Esta es la primera pasarela del mundo que comprueba el estado de las chicas. Todas cumplen con el IMC y son mayores de 18 años. Ella es el mejor ejemplo de esto. Cuando desfilaba cumplía con ese índice. Siempre ha estado maravillosa y ha tenido un aspecto saludable. Ahora habrá dicho esto por la necesidad de salir en algún papel. Lo siento niña, pero eres una mentirosa", ha alegado uno de los últimos diseñadores con los que trabajó la ex de Feliciano.

Otra de las diseñadores que se ha querido pronunciar ha sido Ana Locking, que a través de su portavoz, Alberto Goper, ha afirmado: "Una chica por debajo de la 38 no va a subir a la pasarela. Las chicas que suben tienen que lucir bien los diseños. Hay veces que no encajan bien por exceso y otras por defecto". Asimismo, ha mantenido que el tallaje que se ve en la Fashion Week es el mismo de las tiendas: "Nosotros no adaptamos las prendas de la pasarela al comercio, lo que sí es cierto es que las tallas pueden ser diferentes si se trata de tallaje francés, italiano, asiático pero nada más. Al final no deja de ser que una 38 de Francia es una 36 en España".

Finalmente, la marca Alianto sí ha reconocido que las modelos a veces están demasiado delgadas, si bien es cierto que aseguran que hoy en día las modelos de la Madrid Fashion Week están en el mejor estado de salud posible: "Yo llevo seis años acudiendo a Cibeles y veo que está todo muy controlado", ha dicho Alejandra González, una de las encargadas en desarrollar los desfiles de la marca. "Sí es cierto que las chicas son de una determinada manera, pero hay ocasiones que pese a que estén delgadas es su fisionomía y están sanas", ha concluido.