Así fue la relación sexual entre Trump y la actriz porno Stormy Daniels a espaldas de Melania

A pesar de que los representantes de Donald Trump han negado la veracidad de su último escándalo sexual, los medios estadounidenses han dado voz y peso a las palabras de la actriz porno Stormy Daniels, que, 11 años después, ha decidido romper su silencio (pagado).

Empecemos por el principio. El entonces magnate y empresario inmobiliario Donald Trump y la actriz de cine X Stormy Daniels, 33 años menor, se conocieron en un campeonato de golf para famosos en el verano de 2006. "No me quitaba los ojos de encima", relató Daniels en una entrevista con In Touch en el año 2011 que no ha visto la luz hasta esta semana.

La relación se restringió al terreno sexual, y duró unos días, aunque se 'reeditó' al cabo de unos meses más.

Ya como candidato y a falta de un mes para las elecciones en 2016, Trump compró el silencio de Daniels por 130.000 dólares, que le pagó a través de una sociedad pantalla ubicada que funcionaba como un paraíso fiscal. Sin embargo, la entrevista con In Touch ha sido finalmente publicada por uno de los periódicos no considerados enemigos de Trump, según subraya el diario El Mundo.

La primera noche con Stormey

Fue Trump quien invitó a cenar a la actriz porno después de haberse conocido en el campeonato de golf. Ella aceptó, y apareció "toda arreglada" en el hotel donde en ese momento, residía el magnate. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la idea de Trump no era salir a cenar a ningún sitio. Se presentó solo con los pantalones del pijama, "despatarrado en el sofá".

El sexo con un hombre de 60 años no fue parecido a un ejercicio olímpico, lo que ya esperaba Stormy. "Era muy de libro de texto, muy normal. No trataba de tener sexo al estilo de una película porno", ha relatado la actriz. "Sólo decía cosas al estilo de 'oh, dios, qué bien, es increíble'. Solo en una posición".

La intérprete de películas para adultos no deja claro si Trump le pagaba por mantener relaciones sexuales.

Sus encuentros se prolongaron unos días, y en una ocasión la actriz le preguntó sobre el papel que jugaba su esposa Melania en toda la historia, con la que llevaba sólo un año casado. "No te preocupes por ella", le respondió Trump.

La intérprete también destaca que el empresario hablaba mucho de su hija Ivanka, e incluso llegó a compararla con ella por su belleza e inteligencia: "Me dijo que yo era una persona a la que había que tomar en serio, guapa e inteligente, justo como su hija".