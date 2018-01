Laura Escanes, víctima de acoso sexual en las redes: "Cómo me excita que metas tu manita en el escote"

La mujer de Risto Mejide ha denunciado públicamente los mensajes que recibe desde hace días por parte de un internauta. Se trata de frases subidas de tono y claramente ofensivas, por lo que la instagramer ha decidido bloquear al usuario. Sus seguidores la animan a denunciarlo: "Bien de acoso sexual", dice uno.

Laura Escanes (21) recibe cada día cientos de mensajes de fans que la adulan y la piropean, pero también de 'haters' que la odian y, por desgracia, también de acosadores que la ponen en una situación violenta y muy incómoda. Así lo ha desvelado ella misma al publicar los mensajes de un internauta, del que no ha querido desvelar el nombre, que se dirige a ella en repetidas ocasiones y en un tono bastante reprobable: "Cómo me gustaría mordisquearte los labios", "Daría lo que fuera por verte las tetas" y "Cómo me excita que metas tu manita en el escote" son los tres mensajes que ha recibido por parte de esta persona.

La esposa de Risto Mejide (43) lo ha bloqueado para que no pueda enviarle nada más y ha recibido el apoyo de todos sus seguidores, quienes la animan a denunciarlo para que no pueda hacerle lo mismo a ninguna mujer más: "No lo bloquees, denúncialo porque realmente es ciberacoso", "Asco", "Publica el nombre y denuncia su cuenta. Lo más seguro es que acose a más mujeres", "¡Cerdos!"...