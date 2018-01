Eliza Dushku revela que abusaron de ella a los 12 años en Mentiras arriesgadas

La actriz ha utilizado su cuenta de Facebook para denunciar públicamente que Joel Kramer abusó sexualmente de ella en un hotel de Miami cuando ella tenía solo 12 años y él 36. Ambos participaban por aquel entonces en el rodaje de la película Mentiras arriesgadas. Después de conocer la noticia varios compañeros le han mostrado su apoyo.

Eliza Dushku (37) describió que Kramer, que era el coordinador de los especialistas del filme, se había ganado "metódicamente" la confianza de sus padres durante meses, antes de que ese día les ofreciera llevarla a nadar a un hotel con piscina y después probar su primer sushi.

"Recuerdo perfectamente cómo apagó las luces, cómo subió el aire acondicionado a niveles que parecían de congelación, recuerdo dónde me colocó exactamente en una de las dos camas de la habitación del hotel, qué película puso en la televisión (Los caraconos), cómo desapareció en el baño y salió, desnudo, sin nada más que una pequeña toalla de mano que dejaba ver la mitad de su cuerpo", se puede leer en la publicación.

La actriz, conocida por su papel de Faith Lehane en Buffy cazavampiros, continuó con el relato: "Me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo que se retorcía. Se frotó sobre mí y me dijo: 'No vas a dormir ahora cariño, deja de fingir que estás durmiendo'. Mientras, se frotaba más fuerte y más rápido contra mi cuerpo catatónico. Cuando había terminado, me sugirió que tuviera cuidado con decirle a alguien lo sucedido".

Ante las declaraciones, Kramer ha decidido pronunciarse asegurando que las acusaciones son "totalmente falsas". "Estas denuncias son una invención bien elaborada por la Sra. Dushku. Espero que pueda encontrar su conciencia para corregir esta injusticia y devolverme mi buen nombre", ha expresado Joel.

La reacción de sus compañeros

Después de conocer la noticia, varias personas del equipo de Mentiras arriesgadas han querido mostrar su apoyo a la actriz, incluyendo el director de la película, James Cameron: "Si lo hubiera sabido, no habría tenido piedad".

El coprotagonista del filme, Tom Arnold, ha asegurado a través de Twitter que si hubiera conocido los hechos lo hubiera impedido. El tuit ha sido contestado por su compañero de reparto, Arnold Schwarzenegger, que ha declarado: "Tom, me juego el cuello a que todos nosotros hubiéramos hecho algo. Estoy conmocionado y entristecido pero también me siento orgulloso de Eliza, que ha demostrado que no sólo tiene talento y es una increíble mujer, sino que también es muy valiente".

Tom, you bet your ass all of us would have done something. I'm shocked and saddened for Eliza but I am also proud of her - beyond being a great talent and an amazing woman, she is so courageous. https://t.co/EJJbkdior2