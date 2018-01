Jaime Peñafiel se confiesa: "Mis sentimientos por María Teresa Campos iban más allá de la amistad"

El periodista estuvo enamorado de la madre de Terelu y Carmen Borrego cuando ambos daban sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Él mismo lo ha desvelado este lunes: "Viajamos a Nueva York en el séquito informativo del rey Juan Carlos. En aquella época, mis sentimientos iban más allá de la amistad".

Jaime Peñafiel (85) lo ha confesado en su sección semanal de la revista Pronto: "No pudo ser. Por aquel entonces Teresa debía estar ya enamoriscada. Y, aunque dicen que amenacé con hacer alguna locura, lo cierto es que nuestra amistad se hizo más fuerte". Es más, su cariño por María Teresa Campos (76) era tal que incluso le hizo de celestino cuando ella le rechazó: "Siempre me preocupó su felicidad hasta el extremo de convertirme algún tiempo después en celestino en una relación que no acabó bien", desvela.

Es la primera vez que el periodista reconoce tan abiertamente haber estado enamorado de su compañera de profesión. Ella ya lo había dejado caer en una entrevista hace algunos años: "Jaime me vigilaba cuando nos íbamos de viaje. En uno de estos viajes conocí a un compañero y él me vigilaba; no podíamos vernos y decíamos 'mira el cotilla de Peñafiel".

A pesar del rechazo por parte de la comunicadora, el experto en Casa Real ha mantenido su cariño y su amistad con ella. Finalmente él también encontró el amor junto a Carmen Alonso, con quien lleva casado 33 años, toda una suerte que le desea a su amiga: "Me gustaría que por fin haya encontrado el amor definitivo, ése que siempre buscó, con Bigote Arrocet".