Isa Pantoja rompe con su familia: "Mi madre es una orgullosa y una egoísta"

Vuelve a llover sobre mojado en Cantora. La hija de la tonadillera ha desvelado que su madre la vetó a ella y a su pareja en Nochevieja y en consecuencia ha puesto fin a su relación materno-filial: "Ella es muy orgullosa y sólo piensa en lo suyo".

Chabelita vuelve al ataque para airear los trapos sucios de su casa. La joven está muy disgustada con su madre porque no le permitió pasar la Nochevieja en Cantora. ¿La razón? Su pareja y padre de su hijo, Alberto Isla: "Me dijo que no era bien recibido. Íbamos a pasar allí cuatro horas nada más, yo quería ir con Alberto y con el niño, cenar, tomarnos las uvas y nos íbamos, pero a ella no le pareció bien, no quiso", ha desvelado a Sálvame. "Dijo que Alberto me había tratado mal durante el embarazo, que había dicho que mi familia me trataba distinto por se adoptada...".

La hija de Isabel Pantoja está muy dolida por este comportamiento: "Ella no quiere que mi tío y los demás se incomoden pero me molesta porque debería anteponerme a mí a todo lo demás". Y añade: "Ella es muy orgullosa, muchísimo, y sólo piensa en lo suyo, es una egoísta".

Así las cosas, parece que la relación entre madre e hija está ahora completamente rota: "Ahora no tenemos relación, si la llamo sé que vamos a discutir y prefiero no hacerlo". Y no sólo con ella: "Con mi hermano Kiko hace mucho que no hablo".