Michael Douglas se defiende de los rumores: "No me masturbé delante de una trabajadora"

La oleada de denuncias en Hollywood ha salpicado este martes al marido de Catherine Zeta-Jones (48), que ha querido defenderse de las acusaciones antes incluso de que éstas vean la luz. Al parecer, una mujer que trabajó hace años con él ha contactado con varios medios de comunicación para contar su historia. Ninguno le ha dado cobertura por el momento pero Michael Douglas (73) quiere detenerlo antes de que se ponga en marcha: "Es una gran mentira".

El actor se ha puesto en contacto con Deadline para dar su versión de la historia: "Uno, denuncia que utilizaba palabras fuera de tono delante de ella, no hacia ella, sino que decía esas cosas. Dos: denuncia que utilizaba lenguaje sucio cuando hablaba por teléfono con mis amigos cuando estaba ella delante, eran conversaciones privadas. Y tres: me acusa de haberme masturbado delante de ella. Lo niego tajantemente. Es una gran mentira", ha afirmado.

Además, Douglas afirma estar muy confundido con la actitud de esta ex trabajadora, a la que recuerda perfectamente: "Era sofisticada, inteligente y con buen sentido del humor. Ahora es una novelista que ha escrito libros y era una feminista activa y orgullosa de ello. No entiendo nada". El marido de Zeta-Jones asegura estar muy dolido con esta historia y se reafirma en el apoyo al movimiento #MeToo que ha puesto patas arriba a Hollywood.

Estas informaciones sobre Douglas llegan sólo dos días después de que tres actrices señalara, a través de las redes sociales, al actor James Franco (39), ganador del Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia este domingo. Todas ellas afirman haber sido víctimas de abusos por parte del intérprete, que se ha defendido en el Late Show with Stephen Colbert: "Sólo lo pasábamos bien, sus palabras no son precisas. No entiendo por qué dice eso ahora pero defiendo que la gente hable, no voy a callar a nadie".