Gwyneth Paltrow anuncia su boda y sus nuevas lavativas de colon el mismo día

Tras recomendar vaporizar el útero o limpiar las energías vaginales con huevos de jade, la actriz ha lanzado un nuevo consejo femenino en su web: realizarse lavativas de colon con café para curar la depresión. Ella está tan contenta que incluso ha anunciado boda con el productor Brad Falchuk (46).

Siempre que Gwyneth Paltrow (45) da consejos se crea polémica y esta vez no iba a ser menos. La actriz ha asegurado en su revista Goop que la manera más saludable de limpiar el colon es realizar lavativas de café. Al parecer, los beneficios de esta recomendación peculiar son muchos: "Alivia la depresión, confusión, tensión nerviosa, síntomas de alergia y alivio del dolor severo". Sin embargo, esta lista de beneficios no ha convencido para nada a los expertos en salud ni tampoco al Instituto Nacional para la Salud de Estados Unidos, que asegura en su página web que "no existe ninguna evidencia convincente de que los programas detox o de limpieza eliminen las toxinas del cuerpo o mejoren la salud".

???? Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el Oct 29, 2017 at 10:18 PDT

Pero las lavativas milagrosas no han sido la única notica que ha dado la ex de Chris Martin este martes. La intérprete ha anunciado su compromiso con Brad Falchuk tras más de tres años de relación, confirmando así los rumores surgidos hace unas semanas. Ambos han enviado un comunicado oficial en el que se muestran muy ilusionados: "Nos sentimos tremendamente felices de haber llegado juntos a este momento de nuestras vidas en el que nuestros triunfos y fracasos pueden servirnos de cimientos para una relación sana y feliz", se puede leer en el documento.

Se conocieron en 2014 durante el rodaje de la serie Glee, de la que él es creador, director y productor ejecutivo, y donde la actriz interpretó el papel de profesora sustituta de Español en varios capítulos.

Gwyneth, por su parte, estuvo casada durante 11 años con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, con quien tiene dos hijos, Apple, de 13 años, y Moses, de 11. Brad también tiene dos hijos, Brody e Isabella, fruto de su matrimonio con Suzanne Falchuk, con quien estuvo casado durante 10 años, y de quien se separó en 2013.