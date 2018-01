María Jesús Ruiz rompe con Gil Silgado: "No ha sido posible el 'borrón y cuenta nueva"

"Segundas partes nunca fueron buenas". Así es como ha anunciado la modelo su ruptura con el empresario y padre de su primogénita, con el que retomó su relación el pasado mes de noviembre tras un duro enfrentamiento, un cruce de acusaciones y hasta una demanda por malos tratos.

María Jesús Ruiz (35) ha comenzado el 2018 soltera. Aunque hace poco más de un mes anunciaba reconciliación con Gil Silgado (56), que acaba de salir de prisión y está en busca y captura en Santo Domingo, las diferencias irreconciliables entre ambos han sido más fuertes que el amor: "Gil Silgado ya no era el que yo conocí", ha afirmado la miss a la revista Corazón. "Hemos roto, me he dado cuenta de que no es posible el 'borrón y cuenta nueva' que necesitábamos. No pudimos entendernos. Yo tenía en mi mente un muy buen recuerdo de la época que estuve con él, pero el tiempo pasa y las personas no cambian".

La ruptura se produjo de mutuo acuerdo la noche de Fin de Año: "Lo hablamos y llegamos a esa conclusión. Yo no guardo ningún resentimiento, pero retomar la relación es imposible". Ahora, María Jesús quiere olvidarse por un tiempo de los hombres y centrarse en su papel de madre: "Quiero estar sola y dedicar mi tiempo a mis hijas y mi trabajo". Y añade: "Tal vez esto haya servido para que podamos tener una relación normal por nuestra hija".

La intención de ambos, por el bien de su hija, es la de mantener una relación cordial, pero lo cierto es que lo tienen complicado. María Jesús interpuso en su momento una demanda de malos tratos contra Gil Silgado que aún sigue su curso y, según Aurelio Manzano, la miss le ha prestado durante estas semanas unos 8.000 euros al empresario que, obviamente, querrá recuperar en algún momento.