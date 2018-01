Tamara Gorro se desnuda en Instagram para celebrar su millón de seguidores

Si algo sabemos de Tamara Gorro, es que todo lo comparte con su familia virtual. Y para celebrar su llegada al millón de seguidores, la Youtuber ha querido publicar una foto de lo más íntima y especial. En la foto podemos ver a Tamara desnuda, de espaldas, con un corazón gigante pintado en la espalda junto a las palabras "1 millón".

Además Tamara ha añadido una tierna dedicatoria a sus seguidores agradeciéndoles todo lo que hacen por ella: "Lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. La muestra de ello, es el millón de personas que nos hemos juntando en este perfil" asegura el rostro televisivo, que añade: "Sí, yo hice la cuenta pero no es mía solo, es de todos los que la formamos. Porque gracias a este maravilloso grupo compartimos momentos, debatimos y nos conocemos" y de ahí que tenga un nombre tan especial para sus seguidores: "Por eso siempre diré que NO son seguidores sino mi familia virtual" a quienes les agradece el apoyo y el cariño.

Una cifra redonda que llega en el momento perfecto, hace apenas un día por fin la colaboradora no faltó a su cita con el Valencia, donde acudió con los pequeños Shayla y Antonio para apoyar a su marido en el campo de Juego, Ezequiel Garay, momento que por supuesto se encargó de compartir con su familia virtual.