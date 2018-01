Kim Kardashian, acusada de abandonar a su hijo en el hospital

La estrella televisiva suele hacer oídos sordos a los miles de comentarios que circulan por las redes sobre su vida, pero no ha querido pasar por alto el mensaje en el que la acusan de ser una mala madre tras abandonar supuestamente a su hijo en el hospital. Una afirmación que no está dispuesta a tolerar y de la que se ha defendido con uñas y dientes.

"No he escuchado nada de esto hasta ahora, pero vamos a dejar las cosas claras. Yo no dejé a mi hijo en ningún momento solo durante su hospitalización", ha respondido Kim Kardashian (37) en su cuenta de Twitter a una fan que le preguntaba por lo sucedido.

I haven't heard this BUT lets get this straight. I did not leave my son for one minute during his hospital stay. We were there Wednesday night to Saturday. NYE WAS SUNDAY NIGHT. People came over when he was already asleep for the night! Don't even try me when it comes to my kids https://t.co/wrl47awaUr