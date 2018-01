Sonia Ferrer se suma a la moda de las axilas velludas: "Estoy a favor del sobaquember"

La última fotografía de Lourdes, la hija de Madonna, luciendo la moda conocida como Sobaquember (vello en las axilas) ha despertado de nuevo el debate sobre el aspecto físico y la exigencia a las mujeres. Una de las más guapas de nuestro panorama, Sonia Ferrer (40), se ha mostrado a favor de la polémica tendencia: "Que cada uno haga lo que quiera".

Eso sí, no veremos a la ex de Álvaro Muñoz Escassi luciendo pelambreras en verano: "Estoy a favor, pero no es mi caso. No por nada, sino que me hice el laser y ya no crece", aseguró este jueves en el programa Amigas y Conocidas. Algunas de sus compañeras, sin embargo, no pensaban lo mismo: "Me creeré cuando hagan la reivindicación cara lavada No me lo trago con una cara perfectamente maquillada y en actitud de pose. Pido coherencia", aseguraba la periodista Isabel San Sebastián.

La moda del Sobaquember ha vuelto con fuerza a las redes sociales. La hija de Madonna es una de las caras visibles del movimiento por la libertad de las mujeres pero no la única. Ya lucieron vello en las axilas Penélope Cruz, Julia Roberts o Beyoncé, ellas en la alfombra roja. Pero tampoco fueron ellas las precursoras: Sofía Loren lució pelambreras en la década de los 50.