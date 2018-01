Gustavo González estalla contra el marido de María Lapiedra: "Es un tonto del culo"

La polémica relación entre el paparazzi y la ex actriz porno continúa dando mucho de qué hablar. Este jueves, Gustavo González (51) ha estallado contra Mark Hamilton llamándole necio y cretino tras escuchar las últimas declaraciones del marido de María en los platós de televisión.

El arquitecto ha negado que por su culpa María Lapiedra (33) tuviera que encerrarse en una habitación, como insinuó Gustavo. Además ha intentado ofender al periodista asegurando que ha intimado con María cuando ya se conocía que mantenían una relación. Un hecho que no ha sentado muy bien al paparazzi: "Es un necio, no tiene ni puñetera idea de lo que se le avecina. Él no sabe que ha entrado en una rueda, se riza la pestaña, se peina la ceja y le pasa lo mismo a María, que piensa que esto es un juego y no lo es, esto es la vida y cada uno es un poco esclavo de las cosas que ha hecho y de los errores que ha cometido", ha declarado Gustavo en Sálvame.

El paparazzi se ha dirigido a Mark, a quien ha llamado cretino, y ha dejado claro que lo que le importa es su familia: "A mí me importan mis hijos, a ver si te enteras de una puñetera vez, que no te enteras ni tú ni María a veces. No sabes la que se te puede avecinar. ¿Te crees que no va a salir si tienes una cosita? (...) Se piensan que esta maquinaria va a parar. Tonto del culo, no es verdad", ha dicho el periodista.

Por otra parte, ha mostrado su enfado con María Lapiedra después de que ésta hablara de su familia: "Le dije a María que no me enfrentara con mi familia, yo no he tenido una mierda de familia jamás, me ha dolido mucho ese titular de María".

Un dolor que parece que ya ha superado, ya que a pesar de que Kiko Hernández aseguraba este jueves que María y Gustavo podían haber puesto punto y final a su romance, lo cierto es que este viernes se les ha visto despidiéndose con un romántico beso en público.