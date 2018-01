Nadia Halamandri, la nuera griega de doña Pilar de Borbón, regresa a España

Nadia Halamandari, periodista griega y millonaria por familia, vivió poco tiempo en España. El que duró su breve matrimonio con Fernando Gómez Acebo, el hijo menor de la infanta doña Pilar de Borbón, hermana del rey don Juan Carlos. Fernando, al que en casa llaman Coco, estaba divorciado de Mónica Martín Luque, una chica de la buena sociedad madrileña y sin otra pareja conocida cuando el sobrino de don Juan Carlos sorprendió con una relación relámpago y boda secreta en mayo de 2015 con Nadia. Una ceremonia civil patrocinada por Hola que se celebró en el ayuntamiento de Atenas sin ningún miembro de la familia Borbón presente.

Cinco días después nacía en la capital griega Nicolás, al que llaman Coquito, Nadia y el pequeño se instalaban en Madrid, y poco más de un año después, Hola anunciaba la separación de la pareja.

Sin embargo, Fernando desmentía el fin de su matrimonio en unas declaraciones al diario El Mundo y aseguraba que lo que le separaba de su esposa era la distancia entre Madrid y Atenas, y la crisis económica. Nadia tenía difícil trabajar en España como periodista y a él le resultaba imposible encontrar empleo en una Grecia que sufría una situación laboral y financiera terrible. La propia Nadia recogía en Instagram sus declaraciones a primeros del pasado mes de abril.

Ahora Nadia ha vuelto a España y lo hace para quedarse. Una semanas atrás comentaba en una fiesta en Madrid que la presión que sufre en Atenas por parte de la prensa del corazón es insoportable y que no puede trabajar ni hacer vida social sin tener encima a los papparazzi que luego publican noticias in fundamento.

En la fiesta, Nadia comentó también que Fernando es un padre excelente y habló maravillas de doña Pilar, con la que tiene una relación excelente. Sin embargo no aclaró cuál es la verdadera situación de su matrimonio. ¿Sigue casada? ¿Fernando y ella están separados? Ni una palabra al respecto.

Lo que da una posible pista de cuál es la realidad de su situación matrimonial es que Nadia no estuvo invitada al almuerzo familiar del día de Navidad en el palacio de la Zarzuela, al que asistieron todos los sobrinos de los reyes don Juan Carlos y Sofía, con sus respectivas esposas e hijos. A esa comida (adelantada en exclusiva por Informalia) siempre ha estado invitada Laura Ponte, a pesar de estar divorciada de Beltrán Gómez Acebo. Pero este año la modelo gallega no pudo asistir porque viajó fuera de España con su familia.

Nadia Halamandari asegura que su relación con la familia Borbón es muy buena y que quiere dedicarse en España a negocios inmobiliarios de alto nivel, un trabajo para el que sin duda le vendrá muy bien la excelente agenda social y económica que pueden aportarle tanto su suegra (o ex suegra) como su propio marido (o ex marido). Fernando Gómez-Acebo y su familia no andarán sobrados de liquidez pero tienen las mejores relaciones posibles para hacer buenos negocios.