Selena Gomez, acusada de ser la responsable del suicidio de una joven

John Herdon, padre de la joven de 15 años que se quitó la vida el pasado 18 de abril, tiene en mente tomar acciones legales contra la cantante debido a la serie producida por ella llamada Por trece razones. Según él, la trama de la serie incitó a su hija Bella a tomar esa drástica decisión.

"Selena Gomez (25) y Netflix necesitan entender que no todos entenderán esto bien. Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante", ha declarado Herdon al diario Radar Online.

Tal y como ha explicado, Bella se suicidó hace ocho meses tras ver la afamada serie que Selena ha producido y que trata de cómo una estudiante se quita la vida después de una serie de fracasos culminantes, provocados dentro de su escuela.

"Recuerden que hay adolescentes que están en un lugar muy oscuro y que podrían ser tus amigos, tus hermanas" explicaba el padre de la joven, quien además ha pedido a Netflix que no emita una segunda temporada o de lo contrario, procederá a efectuar acciones legales contra el canal.

Además, Herdon tiene una especial fijación con la novia de Justin Bieber: "Selena me enferma. No ha parado de hacer énfasis en cómo vivió su trasplante de riñón, no para de hablar de lo doloroso que fue y se la pasa diciendo 'oh, pobre de mí' para ganar cariño. Eso es asqueroso", sentenciaba. Por el momento, Gomez no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, por lo que habrá que esperar para ver cómo termina esta historia.