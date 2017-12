Rosa López se opera el pecho

La cantante vuelve a ser noticia. Tras su aparición estelar en la gala navideña de OT, donde protagonizó un dueto con Amaia, concursante de la nueva edición del concurso de canto, la artista ha decidido pasar por el quirófano para arreglarse el pecho.

Según desvela la revista Semana, Rosa López (36) incluso tuvo que quedarse ingresada una noche en el hospital. No obstante, la triunfita ya está totalmente recuperada y continúa su vida sin mayores problemas.

Estas Navidades están siendo muy especiales para Rosa, sobre todo por su regreso a Operación Triunfo, el programa que la llevó al estrellato. Ni siquiera un problema médico le consiguió quitar la alegría, tal y como mostró en Instagram: "Hoy día de muchas emociones. ¡Ver de nuevo a los compis no tiene precio! Con antibiótico en mano para dar paso a unas navidades que no serían igual sin esta buena fiebre y este buen resfriado. Pero nada como ver a los amigos y no perderse los momentos de felicidad para quitarte lo malo. Ahora a descansar", escribió la granadina en las redes.

Con este paso por el quirófano, Rosa espera recuperar la confianza perdida y estar a gusto con su cuerpo, ya que es un gran ejemplo de superación y, desde hace unos meses, presume de sus curvas al tiempo que anima a las mujeres a sentirse a gusto con ellas mismas.