Irene Montero habla y da detalles sobre su relación con Pablo Iglesias: "Le conocí en Vallecas"

La representante de Podemos, Irene Montero, realizó este fin de semana unas inesperadas declaraciones al respecto de su relación sentimental con el líder de su formación, Pablo Iglesias.

En palabras concedidas en una entrevista con 'Fashion&Arts Magazine', Montero comienza afirmando que "yo no hablo de mi vida privada", ya que "con mi vida privada soy escrupulosa", pero acaba dando detalles sobre dicho romance.

En primer lugar, describe a Pablo Iglesias como "un hombre de corazón inmenso, de ideas claras y que disfruta de conocer, saber y aprender, además de una persona profundamente sensible".

Más tarde, valora las relaciones entre políticos asegurando que "tienen una parte de mito o de enigma que no sé si es tal", considerando que "en política mucha gente pasa muchas horas juntos y terminan siendo grandes amigos o pareja", añadiendo que "en el medio laboral le ocurre a mucha gente" y concluyendo a modo de anécdota que "yo conocí a Pablo en un acto en Vallecas y nos pusimos a trabajar juntos".

"Ya no uso la palabra camarada", expresa posteriormente, apuntando que "me gusta más compañero" y afirmando ante la pregunta de si este término le gusta más que pareja, aún matizando que "tampoco tengo miedo a la palabra pareja".

"Siempre he tenido miedo a la soledad", reconoce Montero, que reflexiona que "cuando he tenido pareja, me he preguntado si a las mujeres no se nos educa más para vivir en pareja que para enfrentarnos solas al mundo", si bien eplica haber "tenido épocas de vivir en pareja, épocas estables, y otras en las que no tenía, y he hecho lo que me ha parecido".

Además, la política argumenta que "el amor romántico tiene mucho de mito y una forma hegemónica de entender cómo deben ser las relaciones de pareja entre el hombre y la mujer, colocando a la mujer en una posición subordinada" y concluye que "el mito del amor romántico es algo opresor, patriarcal y tóxico, nuestra educación de forma implícita nos construye".