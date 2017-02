Espectaculares escotes desafían al frío británico en los premios BAFTA

Los brillos y los profundos escotes fueron la nota dominante hoy en la alfombra roja de los premios Bafta del cine británico, con una amplia gama de colores que iban del negro y plata de Nicole Kidman o Emma Stone al azul claro de Anya Taylor-Joy.

Las actrices desafiaron el frío reinante en Londres con grandes escotes, como los lucidos por Bryce Dallas Howard, Julia Stiles, Viola Davis, Amy Adams o Sophie Turner.

Kidman, nominada al Bafta a mejor actriz secundaria por "Lion", posó con un vestido de Armani con falda negra de terciopelo y cuerpo en plata y negro con profundo escote, aunque menor que el de Emma Stone, la favorita para el premio a mejor protagonista por "La La Land", con un vestido de tela de gasa con bordados de pedrería sobre unos pantalones igualmente bordados.

Aunque el mayor de la noche fue el de Sophie Turner, una de las protagonistas de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"), con un vestido negro con un escote tan largo como la abertura de la falda.

De negro, igualmente, Bryce Dallas Howard, acompañada de su padre, el realizador Ron Howard, y la veterana Meryl Streep, nominada por "Florence Foster Jenkins", una de las pocas en llevar pantalones con un conjunto de estilo esmoquin.

Frente al negro, mucho color sobre la alfombra roja.

Desde el azul eléctrico de la nominada a mejor secundaria Viola Davis -por "Fences"- al azul bebé de Anya Taylor-Joy, que opta al Bafta a estrella emergente, y que llevaba un vaporoso vestido con tela plisada.

Al igual que Naomi Harris, candidata a mejor actriz de reparto por "Moonlight", con un vestido rosa plisado, mientras que Amy Adams, nominada por "Arrival" ("La llegada") optó por un verde oscuro para su palabra de honor con detalles en negro.

La española Penélope Cruz, que no posó en la alfombra roja, llegó a la gala por una entrada secundaria y lucía un vestido dorado, mientras que la escritora J.K. Rowling, autora de la historia de "Fantastic Beasts and Where to Find Them" ("Animales fantásticos y dónde encontrarlos"), que opta a cinco premios, iba de violeta.

Entre los hombres, más allá del clásico esmoquin negro, hubo bastantes chaquetas blancas, como las de Andrew Garfield o Eddie Redmayne, mientras que el diseñador y realizador Tom Ford apostó por una de terciopelo burdeos.

El realizador español Pedro Almodóvar, nominado al Bafta a mejor película extranjera por "Julieta", pasó por la alfombra roja sin hacer declaraciones a la prensa.

Y de los últimos hizo su entrada Casey Affleck, el favorito para el Bafta y el Óscar por "Manchester frente al mar", que se mostró muy solícito con los fans que le esperaban y a quienes firmó autógrafos durante un buen rato.

Justo antes de que llegaran los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, que también se decantó por el negro y plata.