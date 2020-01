Rosalía se compara con la Virgen y arden las redes: "Te has pasao, Teta"

La cantante ha levantado ampollas con su última publicación. ¿El motivo? Rosalía imita la pose de una Virgen y se compara con ella. Mientras que algunos de sus fans están entusiasmados buscando un significado oculto, otros han mostrado indignados.

"Taspasao' con la segunda foto Teta, ¿qué te pasa últimamente?", "¡No me gusta la comparación!", "Me gusta Rosalía pero cuando juegan con la religión me desagrada", "Parece que se burla de la Virgen, eso esta mal", "No me gusta, sea creyente o no debe respetar la religión de cada quien", "Flipá", "De mal gusto si quiso hacer una broma" o "¿Estás en serio? ¿De verdad te crees una diosa?" son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación, que tiene más de un millón de likes en apenas 24 horas.

No es la primera vez que Rosalía recibe críticas de este estilo y es que su disco tiene varias referencias a la religión. De hecho, en su canción 'De madrugá' rescata recuerdos de cuando acompañaba a su abuela a misa siendo niña.