La otra cara de Ana Oramas, la diputada canaria azote de la investidura de Sánchez

Ana Oramas es la diputada de Coalición Canaria (antes había militado en la UCD) que se ha saltado la decisión de su formación y ha votado no a la candidatura del socialista. Pero además de política es madre, mujer de un alto cargo de la empresa pública de vivienda protegida de Canarias y sobrina de un gran amigo de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, al que conoció.

Oramas es tinerfeña pero tiene sangre gallega además de canaria: su madre, Ana González-Moro, pertenecía a la burguesía coruñesa y tuvo una escuela de cocina donde la propia Ana trabajó un tiempo cuando de joven.

La diputada rebelde es sobrina de Leoncio Oramas, hermano de su padre que fue amigo de don Juan de Borbón, abuelo del rey Felipe VI. Conocida como Ani, era una niña cuando comió por primera vez con el conde de Barcelona, pasaje recogido en el libro de Ana Romero El rey ante el espejo. La pequeña de siete años conoció al padre de don Juan Carlos en la casa familiar de La Laguna (Tenerife), localidad de la que muchos años después sería alcaldesa durante una década.

El tío Leoncio había formado parte del Consejo Real que tenía el hijo de Alfonso XIII en Estoril y era un borbonista declarado. Sin embargo, Ana Oramas critió públicamente a don Juan Carlos cuando se conoció que había viajado a Botsuana con su amante.

El abuelo de Ana Oramas fue nombrado por el gobierno de Primo de Rivera director de las Concesiones de Transportes Mecánicos de Pasajeros de Tenerife y más tarde se le concedió la explotación de una de las líneas de guaguas (autobuses) de la isla tinerfeña.

Está casada con Pablo Nieto Peña, un abogado con el que se casó en 1992 y con quien tiene una hija, María Peña Oramas, que trabaja en la tabacalera Phillip Morris, como indica su perfil de la red profesional Linkedin. El marido de la diputada ha tenido también varias responsabilidades públicas, entre otras, la de ser gerente de Visocan, la empresa pública de vivienda protegida de Canarias.

Política de raza, a sus 60 años sabe que la familia es lo más importante, algo que demostró hace 11 años cuando repitió mayoría absoluta como alcaldesa de La Laguna, pero renunció al puesto "para darle una oportunidad a la familia". Es la mayor de diez hermanos y está acostumbrada a mandar. Se lamenta de haberse volcado demasiado en su vida profesional, hasta el punto de que renunció a la alcaldía de La Laguna para poder pasar más tiempo con su marido y su hija. "Me volqué demasiado en mi vida profesional. Ahora me arrepiento de no haber tenido más hijos", ha explicado en alguna entrevista.