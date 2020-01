María Teresa Campos rompe su silencio para atizar a Bigote Arrocet: "Por WhatsApp me dijo adiós, he llorado mucho"

María Teresa Campos toma la palabra en su revista de cabecera tras romper con Bigote Arrocet, con quien mantenía una relación desde hacía seis años. La presentadora se muestra muy dolida y atiza al que ha sido uno de sus grandes amores. La madre de Terelu cierra la puerta a la reconciliación y admite que ha llorado mucho.

Lea también - Edmundo Arrocet engañaba a María Teresa Campos con una periodista y una peletera

"Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho", confiesa Campos en portada de ¡Hola!. La veterana periodista no se esperaba el fin de la relación, lo que le ha supuesto un gran dolor: "He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo".

Lea también - El mensaje de Bigote a María Teresa Campos: "Soy un pájaro libre, no puedo continuar"

Pese al dolor, María Teresa no piensa en una segunda oportunidad: "Cierro la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo", asegura la presentadora, que aún digiere lo que ha sucedido.

Se tratan de las primeras palabras de Campos después de que el pasado 28 de diciembre se desvelara su ruptura con Arrocet. Fue su hija Terelu quien lo contó entre lágrimas a través de un comunicado. El fin de la relación entre ambos se produjo el 29 de noviembre. Desde entonces, no hay contacto entre ellos.