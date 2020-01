Brad Pitt gana el Globo de Oro y se cachondea de DiCaprio porque se congeló en Titanic

Brad Pitt ha fracasado como productor y actor en Ad Astra, al menos en los Globos de Oro, pero se ha vengado de su mala suerte gracias a los réditos de su papel en Érase una vez en Hollywood donde, gracias al papel de especialista que le dio Tarantino, se ha llevado el galardón.

El ex de Angelina Jolie no se rinde y en este momento no tiene menos de una decena de proyectos. La noche del domingo fue uno de los triunfadores al llevarse el premio a mejor actor de reparto por su papel como Cliff Booth, la última película de Quentin, con quien colabora diez años después de hacerlo en Malditos Bastardos.

Pitt comparte cartel con su amigo Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Al recogerlo su Globo dorado, el actor no se olvidó de su compañero y bromeó sobre una de las escenas más comentadas de las últimas décadas. "Antes de El renacido, solía ver cómo año tras año, sus compañeros de rodaje aceptaban premios y se lo agradecían de manera sentida", dijo el Brad. "Sé por qué, él es una estrella, un caballero, y yo no estaría aquí sino hubiese sido por él", añadió el protagonista de Leyendas de pasión.

Pero cuando los millones de espectadores de la gala que ofrecía en directo a todo el planeta la NBC estaban a punto de llorar ante la generosidad del actor, incluidos los presentes en las mesas del hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, Bard Pitt empezó a cachondearse descaradamente de su amigo Di Caprio, y viajó 23 años hacia atrás en el tiempo, cuando se estrenó Titanic: y que protagonizó Leo: "Yo no hubiese compartido la tabla", le dijo para hundirle.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1 — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

Recordemos que Jack (personaje de Di Caprio en Titanic) muere congelado en el océano Atlántico, y casi un cuarto de siglo después, aún mucha gente nos preguntamos por qué en lugar de congelarse vivo no compartó la tabla con Kate Winslet, Rose.