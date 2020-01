Terelu Campos levanta una lanza en favor de Bigote Arrocet, ex novio de María Teresa

Ni la bronca investidura de Pedro Sánchez, ni el estado de preguerra entre Irán y EEUU, ni siquiera la llegada de los Reyes Magos han supuesto un circo un mediático comparable al que Carmen Borrego, su hermana Terelu, su madre María Teresa y su ex novio, el humorista Bigote Arricet, han montado para sufrimiento de la veterana presentadora de 78 años pero para llenar horas y horas de programas en Telecinco.

Carmen Borrego despotricaba en sábado en Viva la vida, María Teresa Campos se dejaba ver compungida por la calle, a Edmundo Arrocet le salían amantes a pares (una peletera y una editora de moda), según Marñia Patiño, y Terelu Campos proseguía con la función haciendo gala una vez más de una de sus más visibles y habituales contradicciones: "A mí nunca me ha gustado que nadie hable de las relaciones que yo he tenido. Ni mi madre, ni mi hermana, ni mis amigos se han manifestado al respecto", decía la presentadora en un programa de televisión en directo, ante toda España y por supuesto cobrando su caché.

"Nosotros hemos mantenido siempre el respeto a las decisiones personales, porque al final quien vive la vida con una pareja es quien lo está viviendo. Jamás en mi vida me he metido en las relaciones de mi madre. No se me ha pasado por la cabeza", decía nada menos que ante Emma García una ersona que ha estado de contertulia en Sálvame varios años, amén de otros cientos de programas de cotilleo puro y duro.

Tras semejante speech Terelu no salió de plató y juró que no volvería a dar ninguna exclusiva en su vida, como habría cabido esperar, sino que empezó a ganarse el sueldo: "La relación que ha tenido mi madre con Edmundo la he vivido cuando hemos estado juntos en Semana Santa o de vacaciones, pero nada más. El día a día lo desconozco", contaba sobre el tema.

Luego Terelu empezó a soltarse, olvidó lo que había dicho minutos antes, y opinó sobre cómo lo tiene que estar pasando Edmundo por todo lo que se está diciendo de él. "Pienso que se está saliendo todo de madre con respecto a Edmundo. Las parejas están, dejan de estar, las relaciones se pueden acabar. Pero de ahí a tener que tirar por tierra a una persona a mí no me parece justo. Yo me pongo en el lugar de Edmundo ahora mismo y digo, que se haya acabado esta relación no significa que se pueda decir cualquier cosa de él", explicaba levantando una lanza en favor del ex novio de su madre.

Por supuesto, Terelu también recordó lo feliz que María Teresa ha sido con Bigote, y dijo que eso es algo que ella no va a olvidar, y que está triste. "Mi madre ha sido muy feliz con Edmundo. Entonces, entended que por una parte a mí también me duela". Nos dicen desde la productora que hace Viva la vida que Terelu se lleva 1.200 euros cada tarde que va. Nos parece poco. ¿Netos o brutos?