Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia: "No me siento como ellos"

La primera entrevista televisada de Carla Vigo llega después de que su tía la reina Letizia intentara hacerla callar, según se publicó. La hija de la desaparecida Érika Ortiz ya se expresó el pasado verano, cuando admitió que no descartaba participar en Supervivientes.

Lea también: Carla Vigo, sobrina de Letizia, estalla contra los que la acusan de "vivir del cuento"

Aquello no sentó bien en Zarzuela aunque en Telecinco se frotaron las manos. Mediaset ya calienta el fichaje de Carla Vigo y emitió este sábado la primera parte de su entrevista, mientras que este domingo se difundirá la segunda parte. Las redes están impacientes.

Carla Vigo, sobrina de Letizia, dijo en una revista que en el instituto murmuran y la señalan con el dedo por ser sobrina de la reina. Hoy, da una exclusiva. Con to su coño , di que sí #VivaLaVida259 — N.E (@noeliaescudero) January 4, 2020

Carla Vigo dice que no se siente uno de ellos ¿A que se refiere? Le fastidia no tener los privilegios de la casa Real? Si es así, ciertamente no es uno de ellos ????#SomosLaAudiencia4E#VivaLaVida259 — Ary ???? (@Diosat) January 4, 2020

La entrevista de Telecinco a Carla Vigo se ha hizo por teléfono en Viva la vida, el programa que presenta Emma García. "No me siento como ellos", dice uno de los titulares.

Carla Vigo explicó que su infancia la recuerda "peculiar, pero como cualquier persona normal. Con sus momentos buenos, malos, sus amigos yendo al colegio", decía en conexión telefónica con Viva la vida.

"No me gustaría profundizar pero todo el mundo tiene momentos malos en su vida y el que diga que no es porque no se quiere dar cuenta de nada. Nadie es cien por cien feliz", asegura la joven. Hubo un momento muy duro en su vida, un recuerdo que aún emociona a Carla: los recuerdos de su madre, Erika. "Yo muchos no tengo, porque era muy pequeña, pero sí que me han hablado mucho de ella", explica. "Mi padre, mi abuela, mi familia entera me ha hablado mucho de ella", dijo. Recuerda mucho que era trabajadora y luchadora dice entre lágrimas. Sobre las personas que han podido ocupar ese hueco que dejó su madre, Carla dice que de eso se ha encargado su padre: "La verdad es que lo hizo bastante bien", añade.Preguntada sobre su cree que su madre se sentiría orgullosa, Carla responde en positivo. "Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí se sentiría orgullosa", aseguró la sobrina de la reina.

Carla recuerda que su vida cambió por completo tras el suicidio: "Yo pierdo a mi madre, y en ese momento, al final mi familia pasa de ser una familia anónima a una familia totalmente pública", dijo. En todo momento, Carla resalta el papel de su padre, que es "fundamental", para ella, pero también el de su abuela.

La entrevista se completa este domingo, pero en anteriores intervenciones públicas la hija de Érika Ortiz, hermana pequeña de doña Letizia, Carla Vigo ha dado muchos titulares, entre ellos que no descarta ser participante de Supervivienteso que "no es monárquica".

Carla no se siente cercana a su tía Letizia, aunque fiel a su carácter, la joven no quiere que se la conozca por su conexión con la mujer del monarca: "Carla no quiere que la conozcan por ser la sobrina de la Reina, ella quiere ser Carla Vigo Ortiz", aseguraron en su día fuentes de su entorno. Muchos temen que corrobore en público que "Letizia no tuvo en cuenta a su familia cuando decidió casarse con Felipe", algo que para Carla fue un error ya que toda su familia sufrió un cambio radical en sus vidas. Pero hasta ahora, esos comentarios los ha hecho en privado.

Carla Vigo es la única de las nietas de Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz que no comparte vida social con sus primas Amanda (hija de Telma), la infanta Sofía, y Leonor, princesa de Asturias. La única hija de la fallecida Érika Ortiz perdió el zapato de cristal cuando decidió ir por libre y no respetar el protocolo y las consignas de su tía Letizia. Pero esta Cenicienta rebelde está decidida a ser la reina del baile y triunfar como artista.

Por eso, la joven, que acaba de cumplir 19 años, ha recurrido alguna vez ya, en algún momento puntual, a representantes de famosos para tantear su participación en eventos y hasta en algún programa de televisión.

Lea también: Carla Vigo Ortiz, sobrina de la reina Letizia, denuncia la presión que sufre en su vida cotidiana

En la imagen venos a Carla Vigo de la mano de su abuela y al lado de Ana Codorniú (dama de honor de Letizia), el 22 de mayo de 2004, en la catedral de la Almudena de Madrid. Carla Vigo tenía tres años y fue uno de los pajes en la boda de su tía con Felipe de Borbón. Por entonces era la única sobrina carnal de quien hoy es reina de España.

Han pasado 15 años, la única hija de la hermana fallecida de Letizia sueña con ser artista y se define en las redes como "bailarina y actriz en proceso". Recibe clases de teatro del IES Isabel La Católica de Madrid, centro de estudios que está cerca del madrileño parque de El Retiro. La danza, su otra gran pasión, la está aprendiendo con la escuela Smile Crew Company, donde enseñan coreografías de hip hop y otros ritmos urbanos. Sin duda, hubiera estado encantada de asistir a ver Giselle en el Teatro Real junto a su abuela Paloma Rocasolano, y su prima Amanda (hija de Telma Ortiz), el viernes 11 de octubre, o al día siguiente, con su otra tía, la reina, y sus primas pequeñas, Leonor y Sofía. Pero ella no fue, que sepamos. ¿Es la Cenicienta de esta familia?

Carla Vigo es la hija del escultor y profesor Antonio Vigo, que da clases de Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos, y Érika Ortiz Rocasolano, que se quitó la vida en 2007. La joven se muestra como una adolescente indomable: "Si no me controla mi padre, menos me va a controlar mi tía", le dijo en febrero al periodista José Antonio Avilés.

Lea también: La sobrina díscola de Letizia no es monárquica

Ya habíamos conocido intentos frustrados de Carla por asomar la cabeza en actos mediáticos. Por ejemplo, en vísperas de la celebración del Orgullo Gay a mediados de julio, se había confirmado que Carla asistiría encantada a un local de la calle Barbieri, en pleno barrio de Chueca, para recoger su Premio Orgullo, que se le había otorgado "por su apoyo y visibilidad al movimiento LGTBI", al final no fue.

La sobrina de la reina comunicó sin más explicaciones, a través de quienes se encargaron "eventualmente de ayudarla en este asunto" (la empresa que representa a Carmen Martínez Bordiú o Alba Carrillo) de que Carla anulaba su presencia en el acto.

Se llegó a publicar que el entorno de Zarzuela quien obligó a vetar su asistencia y que fue la propia Letizia quien hizo llegar a su sobrina su oposición a que se hiciera notar de forma tan visible en el acto, si bien nunca se confirmó.

Me gustan mucho tus valores, el pais necesita a gente como tu.

GRANDE???? https://t.co/fieshV3cXP — Carla Vigo Ortiz (@lentejuelisss) 28 de junio de 2018

Soy la única que tiene unas ganas locas de #Orgullo2018 ? — Carla Vigo Ortiz (@lentejuelisss) 18 de junio de 2018

La sobrina de Letizia cuenta con varios miles de seguidores en Instagram y es muy activa en redes. Allí ha recordado a su fallecida madre y también ha defendido la causa LGTBI en Twitter. Además, dio la cara por Cristina Cifuentes en abril de 2018. "El desgraciado que está intentando hacer la vida imposible a Cifuentes podría parar? Lo digo porque no hace ninguna gracia. A lo mejor ha tenido fallos pero es que es una persona y me parece muy ruin y cruel sacar ese vídeo a la luz. No se lo merece", dijo en Twitter de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Quería ir ver a su prima Leonor a Oviedo

Este sábado, el programa Socialité difundió que Carla Vigo estaba loca por ir a los premios príncipe de Asturias, lo cual tiene lógica, dado que sus primas jugaban un papel muy importante, especialmente la princesa de Asturias. Sin embargo, amigas de Carla Vigo aseguran al espacio que presenta María Patiño que últimamente, la Casa Real habría intentado apartarla de los eventos importantes, como los de Oviedo, donde se juntó casi toda la familia Ortiz Rocasolano, incluyendo la abuela de la Reina (bisabuela de Carla), su madre (abuela de la niña), su padre (abuelo), su tía Telma, y el novio de ésta, además de Ana Togores, actual mujer de Jesus Ortiz.

Pero Carla fue vetada y no quisieron que acudiera a los premios. "Ella quería ir e iba a ir, le quitaron la invitación porque sabian que si iba luego iba a contar cosas", dijo una fuente solvente. . A Carla, la Familia Real "no la quiere cerca", dice su entorno. "Porque cuenta cosas y va como por otro lado, no sigue el protocolo de la familia", señalan. Carla es "muy cariñosa y humilde y quiere tener una relación normal con su familia", explican.