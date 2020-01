Meritxell Batet tiene un diputado favorito y se llama Juan Carlos Campo

Meritxell Batet (46) fue reelegida tras las últimas legislativas como presidenta del Congreso de los Diputados. La alegría profesional se traslada al lado personal: ha encontrado el amor al lado del sevillano Juan Carlos Campo Moreno (57), diputado del PSOE por Cádiz en el Congreso.

Como era de esperar, Batet se ha convertido este fin de semana en una de las protagonistas de la actualidad al moderar, como manda su papel, la investidura del candidato Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Este domingo, Batet ha sido increpada por Pablo Casado y Edmundo Bal, que han cargado contra la catalana por no frenar el discurso de Bildu. La socialista ha recordado que "la época en la que no se permitían las críticas ya ha pasado" y se ha referido a la libertad de expresión, "como pilar nuestra democracia", para no eliminar de las actas las palabras de la líder proetarra.

El presiente del PP y el portavoz de Ciudadanos han reprochado a la presidenta del Congreso en el debate de investidura de Pedro Sánchez que no llamara al orden a la representante de Bildu por lo que ellos han considerado una falta de respeto al Rey. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha reprochado a Meritxell Batet que no permitiera retirar del diario de sesiones esos descalificativos.

Los reyes le traen descanso y amor

Sin duda, Meritxel Batet estará deseando acabar el tenso debate del que apenas puede despegarse para tomar unas horas de descanso y esperar a que los Reyes Magos le traigan al menos un pequeño break hasta la votación definitiva cuando el martes se retomen el debate de investidura para abordar la segunda y definitiva votación que, con los votos actuales, acabará con Pedro Sánchez como presidente por mayoría simple (más votos afirmativos que negativos).

La relación entre Batet y su actual novio comenzó hace aproximadamente un año. La actual presidente del Congreso y ex ministra parace haber superado su divorcio de José María Lassalle (53), el que fuera secretario de Estado de Cultura del PP, de quien se separó en 2016 tras 11 años juntos. Fruto de su amor nacieron dos mellizas. Al igual que la flamante presidenta del Congreso, José Carlos también es padre de dos hijas y está divorciado.

Lea también - Meritxell Batet, de las playas nudistas de Altafulla a ser la 3ª autoridad del Estado

Batet y Campo Moreno comparten su pasión por el Derecho, carrera que ambos han estudiado. De hecho, José Carlos es uno de los nombres que más suenan para hacerse con la cartera de ministro de Justicia por su dilatada experiencia en la carrera judicial. Meritxell, por su parte, es una de las más afines a Pedro Sánchez, que tiene plena confianza en ella.

El presidente en funciones siempre ha apostado por la política catalana. Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez le confió la cartera de Política Territorial y en mayo de este mismo año, la Presidencia del Congreso, cargo en el que ha sido reelegida este martes. Este éxito profesional se une a la ilusión que podría haber en su vida personal, noticia que ni el departamento de prensa de Meritxell ni el propio Campo han desmentido.