La fuga de película del ex CEO de Renault Nissan: ¿fue su mujer quien organizó la huida de Japón?

Nuevos datos de la fuga del año. El ex CEO de Renault Nissan, Carlos Ghosn (65), se valió de su baja estatura para fugarse en el interior de una caja de contrabajo. Aunque en un primer momento los medios internacionales aseguraron que su esposa Carole Ghosn, había sido la encargada de organizar la huida con todo detalle, el empresario brasileño ha negado cualquier relación de su familia con la fuga.

Ghosn también ha negado que su esposa contratara a un grupo de personas para que se hicieran pasar por integrantes de una orquesta y ocultar el cajón del contrabajo entre el resto de los instrumentos: "Las alegaciones en los medios de comunicación según las cuales mi esposa Carole y otros miembros de mi familia habrían desempeñado un papel en mi salida de Japón son falsas y mentirosas. Yo solo organicé mi salida. Mi familia no desempeñó ningún papel", ha explicado en un comunicado difundido a través de la agencia AFP.

La huida de Japón del ex CEO de Nissan Renault, acusado de malversación y bajo arresto domiciliario tras 130 días en prisión, ha significado un espectacular golpe de efecto con uno de los magnates de la industria del automóvil como protagonista. Se sospecha que el ex director ejecutivo voló en un jet privado desde el aeropuerto de Kansai (Japón) hasta Estambul para dirigirse después al Líbano, lugar en el que se crió Ghosn. La policía turca detuvo en las primeras horas de este jueves a siete personas, entre ellas a cuatro pilotos, sospechosas de haberle ayudado.

En estos momentos, Carlos Ghosn permanece en su mansión familiar de Beirut junto con su esposa, con quien ha celebrado la fiesta de Fin de Año. Pese a sus palabras, son muchos los que colocan a Carole como el cerebro de todo el operativo que permitió que su marido pudiera liberarse del arresto domiciliario primero y viajar durante más de seis horas hasta el Aeropuerto Internacional de Kansai (Japón).

Al reunirse nuevamente con su marido en el Líbano, Carole declaró que fue "el mejor regalo de la vida". En tierras libanesas, el matrimonio goza de un gran reconocimiento. Probablemente, Ghosn eligió este país para ser juzgado bajo las leyes libanesas, donde se sentiría mucho más cómodo, según The Wall Street Journal. El alto ejecutivo de la multinacional japonesa está acusado de delitos financieros y malversación al ordenar que el dinero de Nissan se gastase en su beneficio personal. Las fiestas de cumpleaños de Ghosn formaban parte del calendario corporativo.

Las autoridades japonesas se enteraron de la fuga de Ghosn por los informativos libaneses. "No he huido de la justicia. He escapado de la injusticia y de la persecución política", dijo desde Beirut el magnate de 65 años, arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018 por presuntas irregularidades financieras. Sus movimientos en Tokio estaban restringidos, había cámaras frente a su domicilio y el único acceso a Internet lo tenía que hacer en las oficinas de sus abogados. También tenía limitaciones para comunicarse con sus familiares.

Nacido en Brasil, el ejecutivo de 65 años se educó en el Líbano y se desarrolló profesionalmente en Francia. Fue uno de los artífices de la alianza entre Renault y Nissan hace más de una década.