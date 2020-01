David Bustamante y Yana Olina planean boda para el 2020

La relación entre David Bustamante y su chica, la bailarina Yana Olina, avanza a pasos agigantados, tanto ya estarían planeando casarse en 2020. Los novios, que han disfrutado de las Navidades juntos en San Vicente de la Barquera, tierra natal del cantante, han asegurado a algunos amigos de su círculo más cercano que podrían darse el "sí, quiero" en una ceremonia civil y discreta en Pozuelo de Alarcón, donde viven juntos.

Los enamorados tendrían en mente una boda íntima y sencilla, a la que acudirían los familiares y amigos más allegados. La relación entre ambos va viento en popa, pues incluso Yana abandonó Mallorca hace unos meses para compartir casa con él en Pozuelo de Alarcón (Madrid). También congenian muy bien en el terreno profesional y han abierto juntos una escuela de danza en la misma ciudad.

Además, la joven ha sido muy bien acogida en la familia del artista. Se lleva de maravillas con Daniella, la hija de David y Paula Echevarría, y también cuenta con la aprobación de la madre del cantante. De hecho, ha pasado la Navidades en San Vicente de la Barquera, el pueblo natal de Bustamante.

"Que cada día sea tan brillante y divertido como el de Año Nuevo. Que todos los problemas se derritan solos, como la nieve en las palmas. Muchos momentos felices, éxitos, victorias y mucho amor. Que la vida se llene de momentos inolvidables y personas sinceras. Seguimos sumando. Nadie como tú", escribió la bailarina junto a una fotografía muy romántica con David.

David y Yana se conocieron en 2018, cuando coincidieron en el programa Bailando con las estrellas de TVE: "Es encantadora, una de las mejores personas que he conocido. Es todo bondad. Es muy generosa, le encanta como soy yo, sin más, entonces me siento muy cómodo con ella", dijo el ex triunfito hace unos días ante los medios. Sería el primer matrimonio para la bailarina y el segundo para el cantante, que se casó por primera vez en 2006 con Paula Echevarría.