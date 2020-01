Ares Teixidó recibe el 2020 en lencería roja y confiesa: "Mi mejor fin de año lo viví sin bragas"

La ex de David Bustamante cambió de año completamente sola. Tras su ruptura con Albert Estragués, Ares Teixidó decidió pasar la última noche del año sin ningún tipo de compañía pero eso sí, con lencería roja, para atraer la buena suerte durante los próximos 12 meses. Las imágenes fueron aplaudidas por muchos seguidores, que le desearon lo mejor para el 2020, pero no tanto por otros: "¿Es necesario felicitar el año en bragas?".

"¿Y tiene que ser enseñando las bragas?" o "Lo que tienes de guapa lo pierdes de vulgar... una pena" fueron algunos de los comentarios recibidos tras la publicación de Ares Teixidó, que acompañó un bonito mensaje para despedir el año con unas imágenes en las que mostraba unas braguitas rojas muy sexys: "Mi primera foto del 2020 y mi última del 2019. La del año pasado (es decir, la de ayer), salió borrosa, un poco como siento mi 2019, así como desdibujado y confuso a la par que productivo, de crecimiento personal, de cerrar ciclos, de luz y de oscuridad, de pedir perdón y perdonar, de ser agradecida, de mucho aprendizaje, de diabetes y de felicidad a raudales. En definitiva, gracias infinitas 2019 por todo lo que me has dado, lo bueno y lo malo. Me marcaste para siempre".

Y continúa: "Estoy muy orgullosa de la decisión que tomé de pasar mi fin de año sola. Lo necesitaba. Dejé todo lo malo atrás. Yo, mi, me, CONMIGO. Eso sí, me autoengañé comprando ropa interior roja para despedir mi 2019 a sabiendas que mi mejor fin de año lo viví sin bragas. No soy de machacarme con propósitos de año nuevo porque me conozco y luego no los cumplo, solo sé que tengo ganas de comerme el mundo y pedirme otro para llevar. Eso ya me vale. No sé si se viene un 2020 muy bonito, no sé si será mi año, solo sé que HOY lo es. Ya veremos qué tal los 364 días restantes. Querido 2020, yo ya te quiero. ¡FELIZ AÑO A TODOS!".