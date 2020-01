García Albiol, contra Cristina Pedroche: "Me recuerda a Cristiano Ronaldo pero sin su talento y profesionalidad"

Xavier García Albiol, el que fuera alcalde de Barcelona y líder del PP en Cataluña, ha cargado contra Cristina Pedroche por uno de sus comentarios durante las Campanadas. El político la ha criticado por creerse "una diosa" y la ha comparado con Cristiano Ronaldo.

Cristina Pedroche volvió a sorprender un año más en las Campanadas, para las que apostó por un vestido- armadura que no dejó a nadie indiferente. Durante la presentación, la madrileña dijo que con su atuendo se sentía "empoderada" y "más diosa que nunca".

Estas palabras no agradaron al político catalán, que expresó su malestar en Twitter: "He visto que Pedroche, tras mostrar su vestido, dijo en directo, sin cortarse un pelo 'sentirse más diosa que nunca", escribió, para después lanzarle un dardo: "Esta mujer que se cree una diosa me ha recordado a Cristiano Ronaldo cuando habla de sí mismo, pero evidentemente sin el talento y la profesionalidad del portugués".

Lea también: Cristina Pedroche, estrella de Star Wars y otros memes tras su vestido de las campanadas

Muchos internautas contestaron al político. Entre todos ellos, el propio estilista del vestido, Josie, que defendió con uñas y dientes a la colaboradora de Zapeando: "Usted de profesionalidad no puede hablar ni alto ni claro porque necesita urgentemente clases de dicción... ¡Y eso que pretende ser político! Se le debería caer la cara de vergüenza". Otros, en cambio, cargaron contra Pedroche: "Esta chica ni puede ni sabe. ¡Qué más quisiera!" o "Para sentirse diosa a una mujer le basta con su mente", comentaron.

Usted de profesionalidad no puede hablar ni alto ni claro porque necesita urgentemente clases de dicción... ¡Y eso que pretende ser político! Se le debería caer la cara de vergüenza ???? — Josie (@Josietwitteando) January 1, 2020

Esta chica ni sabe, ni puede ni sabe.Que más quisiera! — EUGENIO NARBAIZA (@eugenionarbaiza) January 1, 2020

Un vestido elegante de fin de año desde luego que no es esta especie de armadura dorada.Para sentirse diosa una mujer le basta con su mente,esta chica no demuestra ni intelecto ni buen gusto en el vestuario. Pero es lo que apoya la telebasura d este país??????????? #PedrocheCampanadas — carnavalera (@carnavaleraa) January 1, 2020

Unas se creen diosas, y otros, demócratas. — Pilu Lleida #HoTornaremAFer (@PiluLleida) January 1, 2020

Cristiano Ronaldo es ese tipejo que defraudó a Hacienda y se le perdono no se cuántos millones de €??? Es verdad es muy frofesional ????????????????????????????????? — lou fer???????? (@supermamilourd1) January 1, 2020

Favor, dejar de hacer de palmeros y pregoneros de este tipo de personajes y el tiempo los enterrará en el foso del que nunca tenían que haber salido, simplemente indiferencia y olvido. — Daf, (@DFR580) January 1, 2020

Puede sentirse como le de la gana — Dínora Rosales (@xDinoraRosales) January 1, 2020