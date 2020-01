Ada Colau pasa por quirófano: "A los machistas imbéciles que me habéis insultado por mi barriga... que os den"

La alcaldesa de Barcelona quiso despedir el año saldando una 'deuda' pendiente con su cuerpo en quirófano. Ada Colau dio a luz a su segundo hijo mediante cesárea en 2017 y, tal y como ella misma ha explicado, le quedó "la barriga como unos zorros" y el pasado sábado 21 de diciembre se sometió a una intervención de cuatro horas para arreglarla.

"Termino 2019 saldando una deuda pendiente conmigo misma: por fin me he operado una hernia grande que tenía desde mi último embarazo. Por fin he encontrado la fuerza suficiente para dedicarme unos días a cuidarme sin sentirme culpable. Al día siguiente del último pleno del ayuntamiento antes de Navidad, el sábado 21 de diciembre, entré en quirófano para una operación de 4 horas. La operación fue muy bien, gracias a la doctora que me operó y a su equipo. Pero tras recuperarme de la anestesia, lloré con ganas, lloré como una niña, lloré de alegría y de rabia. Y quiero explicaros por qué", ha explicado la alcaldesa en redes sociales. "Tuve a mi segundo hijo en abril de 2017, con 43 años y siendo alcaldesa. El niño nació por cesárea y todo salió bien: él guapísimo y, lo más importante, sano. Pero a mí me quedó la barriga destrozada, con la musculatura abdominal abierta y una hernia importante en el ombligo".

Colau continúa: "Se habla mucho (y se ridiculiza) de los síntomas del embarazo como las náuseas o los vómitos. Pero es mucho más que eso. Son las estrías, la baja autoestima, los miedos e inseguridades, el peso de la responsabilidad, las muchas cosas que no debes comer o beber, que se niegue nuestra deseabilidad y sexualidad durante el embarazo y en los meses posteriores, y un largo etcétera. Un elemento común a esas muchas cosas que te pasan o te pueden pasar a raíz del embarazo es que son TU problema. No son problema de la familia, ni de la sociedad, ni del sistema de salud". Y apunta: "La barriga me quedó hecha unos zorros. He pasado dos años y medio sintiendo que nadie se preocupaba por ello, que era mi problema, que mi cuerpo era más feo y que discretamente tenía que comprarme ropa más ancha para disimular mi deformidad. Y que había mil cosas más importantes antes que curar mi barriga".

La política catalana afirma que ha sido objeto de burlas por este motivo: "En las redes sociales he tenido que aguantar miles de twits y fotos con insultos, o mentiras horribles como que me reía de las víctimas del atentado terrorista en las Ramblas mientras escondía 'un cirio' debajo de mi camisa (era la hernia de mi ombligo, cuatro meses después de dar a luz). Cuando han salido esas imágenes, a nadie se le ocurría hablar de que las mujeres, después de parir, muchas veces nos dejamos el físico. En cambio rápidamente se nos insulta, se nos acusa de dejadas, o de cosas peores (...) He pasado dos años y medio con una hernia que dolía, que era incómoda, que hacía que no tuviera ombligo. No era grave, no era cuestión de vida o muerte, pero a mí me ha condicionado mi vida y mi autoestima".

Finalmente, envía un mensaje a todas esas personas que le han hecho sentir mal estos años por su físico: "Dos años y medio después, a los machistas imbéciles que me habéis insultado por tener un bulto en la barriga... que os den. No tengo nada más que deciros". Y manda también su apoyo a todas las madres que, como ella, han sufrido las consecuencias físicas del embarazo: "A las millones de mujeres que, siendo madres, habéis sufrido dificultades, ya sean físicas o emocionales, y os habéis sentido solas, invisibles y que a nadie le importaba vuestro cuerpo, vuestro esfuerzo y sufrimiento: gracias por vuestra lucha y generosidad, os merecéis todo el amor y los cuidados del mundo, y os envío desde estas líneas mi abrazo más tierno. En 2020, seguiremos trabajando por un mundo feminista, es decir, un mundo que ponga la vida en el centro. Todas las vidas y con todos los cuidados posibles. Para todas y todos".